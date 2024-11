Publiziert am 20.11.2024

In den ereignis- und nachrichtenärmeren Sommertagen bleibt den Redaktionen Zeit für Projekte, die sonst im hektischen Alltag zu kurz kommen. So begab sich das Personal der Basler Zeitung im vergangenen Sommer auf Entdeckungsreise in die eigene Stadt. Daraus ist die Serie «Mein Basel» mit 19 Quartierporträts entstanden. «Erfahrene Journalistinnen und Journalisten spürten Ecken und Winkel in dieser Stadt auf, von denen sie noch nie gehört hatten», kommentiert BaZ-Chefredaktor Marcel Rohr die Ergebnisse der Erkundungen seiner Leute in den Quartieren des Stadtkantons.

Nun erscheint im Basler Friedrich Reinhardt Verlag die Zeitungsserie als Buch. Den Anstoss dazu hätten die Leserinnen und Leser gegeben, schreibt Chefredaktor Rohr in seiner Zeitung: «Immer wieder meldeten sich Leserinnen und Leser aufgeregt auf der Redaktion: ‹Wir erfahren so viel über die Stadt! Könnten Sie daraus bitte ein Buch machen?›.» Seit Montag ist das Buch im Handel erhältlich. (nil)