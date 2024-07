Publiziert am 26.07.2024

Der diesjährige Bergsommer im Unterengadin, Samnaun und Val Müstair steht ganz im Zeichen einer musikalischen Entdeckungsreise. Im Rahmen ihrer Sommerkampagne bat die Region Gäste, Ein- und Zweitheimische sowie Leistungspartner, ihre Lieblingsgeräusche mit der Tourismusorganisation zu teilen (persoenlich.com berichtete). Mehr als 2500 Einsendungen sind laut einer Mitteilung vom Freitag eingegangen.

In den vergangenen Wochen hat die Tourismusorganisation viele der zugesandten Lieblingsgeräusche auf drei Entdeckungstouren aufgenommen. All diese Geräusche hat Musikproduzent Dillon Rune in einem musikalischen Werk festgehalten. Die fünf verschiedenen Musikstücke widerspiegeln laut Mitteilung «die einzigartige Vielfalt der Ferienregion». Zur Veröffentlichung des Albums gründete die Tourismusorganisation bei der Plattenfirma Kontor Records ihr eigenes Musiklabel.

Schon im Juni erfuhr das Album seine Live-Uraufführung, und zwar auf 2500 Meter über Meer auf der Lischanahütte hoch über Scuol. An der Nationalfeier vom 1. August in Guarda werden lokale Musikerinnen und Musiker die Songs erneut aufführen. Ehrengast der Feier ist Bundesrat Ignazio Cassis, der auch die 1.-August-Rede halten wird.

Ferienregion auf eine neue sensorische Art und Weise erleben

Der Direktor der Tourismusorganisation Engadin Scuol Samnaun Val Müstair AG (TESSVM), Bernhard Aeschbacher, freut sich sehr, dass die Kampagne bei Gästen, Leistungspartnern und Einheimischen auf grosse Resonanz stösst: «Mit unserem Album ‹Nos Tact› möchte die Region ihre besondere Geräusche-Vielfalt hervorheben, die dank der vorherrschenden Ruhe noch hörbar ist und in den Städten im Alltagslärm oft untergeht. Das Album ‹Nos Tact› bietet eine neue Möglichkeit, die Region mit allen Sinnen zu erleben und auch im Alltag in schönen Ferienerinnerungen zu schwelgen.»

Der Musikproduzent Dillon Rune erhielt bei diesem Projekt neue Einblicke in die Region, die er nie vergessen wird: «Die Idee der Tourismusorganisation, Lieblingsgeräusche in Musik zu verwandeln, faszinierte mich sehr. Die Arbeit am Album war eine intensive und emotionale Reise. Die Zusammenarbeit mit der Tourismusorganisation und insbesondere dem Kampagnenteam war grossartig.»

Von Lieblingsgeräuschen zu einzigartigen Songs

Nach den Entdeckungsreisen der Lieblingsgeräusche begab sich der Musikproduzent Dillon Rune ins Studio, um die gesammelten Klänge zu verarbeiten. Der erste Schritt bestand darin, die Aufnahmen sorgfältig zu sortieren und weniger gelungene Aufnahmen zu entfernen. Anschliessend wurden die besten Klänge arrangiert, um musikalische Geschichten zu erzählen – wie im Track «Funtana», der von einem leichten Tropfen zu einem kraftvollen Wasserrauschen des Inns übergeht.

Die Aufnahmen wurden gründlich bearbeitet, um Fremdgeräusche zu entfernen und die Klangqualität zu optimieren. Für den Track «Aventüra» verwendete Rune zwei Steine, die er gegeneinanderschlug. Der Produzent machte die Aufnahme bewusst dumpf und versetzte sie auch in eine tiefere Tonlage, um einen einzigartigen Kick zu erzeugen. Auch für die Titel «Viva» und «La Not» hat er spezielle Geräusche kreativ eingesetzt. Diejenigen im Song «Viva» stammen von Eiswürfeln im Glas und Nusstortenformen, während der Bass im Track «La Not» aus den Klängen einer Mühle in Val Müstair entstand.

Mithilfe von Software-Plugins hat er sie in einen geeigneten Bass verwandeln können. Neben diesen Basisgeräuschen werden in den Musikstücken viele weitere Lieblingsgeräusche hörbar.

Musikalische Einstimmung in die Ferienregion

Die Musikstücke werden in den kommenden Saisons mit neuen Elementen weiterentwickelt und schliesslich in einer Vereina-Playlist zusammengefasst. «Damit werden unsere Gäste auf dem Weg in unsere Ferienregion auch musikalisch auf ihre Ferien eingestimmt», erklärt Kampagnen-Leiterin Sarah Bünter und nimmt Bezug auf den gleichnamigen Tunnel, durch den der Hauptanteil der Gäste anreist.

Die Ferienregion durfte mit der Sommerkampagne bereits erste Erfolge verzeichnen, wie es weiter heisst. Mit dem Plakat «Pachific isch z'neua Namasté» hat sie im Mai den Publikumsaward der APG gewonnen. (pd/cbe)