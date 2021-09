Am Mittwoch trafen sich zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der Branche im Zürcher Kongresshaus zur Trendtagung der Gesellschaft für Marketing (GfM). Das Motto: «Consumer Metamorphosis». Nachdem GfM-Präsident Dominique von Matt ins Tagesthema einführte, lieferte Torsten Tomczak, Direktor Institut for Marketing and Customer Insight der Universität St.Gallen, Zahlen dazu.

Am Vormittag lag der Fokus hauptsächlich auf den jungen Konsumentinnen und Konsumenten – auf dem Podium ging es um die Generation Z oder um die Gaming-Industrie. Am Nachmittag stand die Start-up-Challenge, Social-Media-Marketing und zum Schluss eine humorvolle Zusammenfassung des Tages auf dem Programm.

In den Pausen und der Mittagspause war genug Zeit, sich nach der langen coronabedingten Pause, wieder einmal auszutauschen.

Hier finden Sie die Bilder der Veranstaltung. (wid)