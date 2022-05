Das Swiss Epic in Graubünden ist laut eigenen Angaben eines der weltweit führenden Mountainbike-Etappenrennen. Zudem ist es Teil der globalen Epic Series – eine Serie, wozu unter anderem auch das bekannte Cape Epic in Südafrika zählt. Mit der Unterstützung des neuen Titelsponsors soll sich das «Spar Swiss Epic» gemäss einer Mitteilung weiterentwickeln und den 800 Mountainbikern und -bikerinnen ein noch besseres Erlebnis bieten.

«Wir sind stolz darauf, ein Teil des prestigeträchtigen Swiss Epic zu sein», lässt sich Gary Alberts, Chief Operating Officer von Spar Schweiz, zitieren. Er ergänzt: «Wie Spar ist auch das Swiss Epic darin bestrebt, Familien und Freunde zusammenzubringen und gleichzeitig einen aktiven und gesunden Lebensstil zu fördern. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit dem Swiss-Epic-Team, um unseren Traum zu verwirklichen – das ‹Spar Swiss Epic› als eines der weltweit grössten und begehrtesten Mountainbike-Events weiter zu etablieren.»

«Wir sind begeistert von den Möglichkeiten, welche die Partnerschaft mit Spar mit sich bringt», wird Felix Eichenberger, Geschäftsführer des Events, zitiert. Das Rennen sei bereits berühmt für seine «aussergewöhnlichen Trails in Graubünden, die herzliche Gastfreundschaft und das köstliche Essen». Eichenberger fügt an: «Mit Sicherheit kann gesagt werden, dass das Sponsoring von Spar die Verpflegungsstationen auf der Strecke auf ein ganz neues Level heben wird. Mit mehr als 250 Spar-Märkten in der ganzen Schweiz wird die starke Präsenz des Detailhändlers Spar auch dazu beitragen, die Sichtbarkeit des ‹Spar Swiss Epic› über Mountainbike-Kreise hinaus zu erhöhen.»

«Graubünden und die Austragungsorte – Davos, St. Moritz, Lenzerheide, Laax, Arosa – werden weiterhin eine entscheidende Rolle für den Erfolg des Spar Swiss Epic spielen», so Eichenberger weiter.

Während fünf Tagen begeben sich 400 Zweierteams – von Profis bis hin zu passionierten Freizeit-Mountainbikern – auf die Trails in Graubünden. Die diesjährige Ausgabe führt von Arosa über Laax nach Davos. Dabei legen die Teams 363 Kilometer zurück und bewältigen 11'650 Höhenmeter, bevor sie Erlebnis das Ziel in Davos erreichen.

Das «Spar Swiss Epic» 2022 findet vom 16. bis 20. August statt. Spar hat gemäss Mitteilung noch einen der Startplätze zu vergeben, der an ein ambitioniertes Zwei Personen-Team verlost wird. (pd/tim)