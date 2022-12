Inflation

Spielzeuggeschenke bleiben nicht verschont

Nachdem die Inflation in der Schweiz im November auf 3 Prozent geklettert ist, steigen vor Weihnachten auch die Preise für Spielwaren. Herr und Frau Schweizer dürften bei den Gschänkli trotzdem so stark oder sogar noch stärker zugreifen als in den Vorjahren.

Die Detailhändler hoffen auf gute Umsätze vor Weihnachten – trotz gestiegener Preise. (Bild: Keystone/Walter Bieri)