Publiziert am 14.10.2025

Mit der Vertragsverlängerung intensiviert der Sportfachhändler sein Engagement im Nachwuchs- und Elitebereich. Das schreibt Swiss Ski in einer Medienmitteilung. Neu tritt das Unternehmen zudem als Sponsor der Stiftung Passion Schneesport auf, die seit 2015 Talente im Schneesport fördert und Projekte im Breiten- und Leistungssport unterstützt.

Dazu passt auch, dass Ochsener Sport die 18-jährige Dania Allenbach als Markenbotschafterin engagiert. Die Skirennfahrerein aus dem Saanenland im Berner Oberland gehört zum B-Kader von Swiss-Ski. Andere Ochsner-Botschafter sind Loïc Meillard, Corinne Suter und Mélanie Meillard.





Allenbach hat ihre Ausbildung zur Bodenlegerin abgeschlossen und konzentriert sich nun vollständig auf den Skisport. «Mein Ziel ist es, mich vorerst im Europacup zu etablieren», sagte die 18-Jährige.

Diego Züger, Co-CEO von Swiss-Ski, betont gemäss der Medienmitteilung die Bedeutung solcher Partnerschaften: «Um den Skisport in der Schweiz nachhaltig zu fördern, ist Swiss-Ski auf treue Partner angewiesen. Ochsner Sport passt als national tätiger Sportfachhändler perfekt zu Swiss-Ski.»

Marco Greco, Leiter Marketing von Ochsner Sport: «Die Verlängerung mit Swiss-Ski bis 2032 ermöglicht es uns, unser Engagement im Skisport gezielt auszubauen – Hand in Hand mit Investitionen in die Schulung unserer Mitarbeitenden und in unsere Läden.» (pd/nil)