Publiziert am 23.07.2024

Die Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA hat ihre Zusammenarbeit mit Swiss Olympic und der Stiftung Schweizer Sporthilfe um vier Jahre bis 2028 verlängert. Diese Partnerschaft, die sich auf multimediale Inhalte konzentriert, besteht bereits seit vielen Jahren, wie es in einer Mitteilung heisst.

Bei Swiss Olympic wird Keystone-SDA als Supporter geführt, während die Agentur bei der Sporthilfe den Status eines Bronze-Partners hat. Im Rahmen der Zusammenarbeit bezieht Swiss Olympic sportbezogene Textinhalte von Keystone-SDA. Darüber hinaus erbringt Keystone-SDA für Swiss Olympic und die Sporthilfe Leistungen in ihren visuellen Kernbereichen Bild und gegebenenfalls auch Video. Ergänzend bietet die Keystone-SDA den Schweizer Athletinnen und Athleten sowie den Mitgliedsverbänden und Partnern von Swiss Olympic Sonderkonditionen auf den Bezug von professionellem Bildmaterial.

«Swiss Olympic und die Sporthilfe sind für uns wichtige Partner, mit denen wir immer wieder unsere Sportkompetenz unter Beweis stellen können», lässt sich Jann Jenatsch, CRO der Keystone-SDA, in der Mitteilung zitieren. «Die Olympischen Spiele, die in wenigen Tagen in Paris beginnen, sind auch für uns ein Höhepunkt, den wir journalistisch entsprechend abdecken. Umso mehr freut es uns, dass wir den Vertrag ausgerechnet vor dem sportlichen Höhepunkt für alle involvierten Parteien verlängern konnten.» (pd/cbe)