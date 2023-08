Olma Messen: St.Galler KB gibt neuer Eventhalle ihren Namen

Die grösste stützenfreie Halle der Ostschweiz hat einen Namen: In der St.Galler Kantonalbank Halle. «Die Namensgeberin ist für uns ein Volltreffer. Mit der St.Galler Kantonalbank haben wir eine Partnerin, die in der Region verwurzelt ist, sich für den Kanton St.Gallen engagiert und wie die Olma Messen den Fortschritt in der Ostschweiz mitgestalten will», wird Christine Bolt, CEO der Olma Messen St.Gallen, in einer Mitteilung zitiert. Christian Schmid, Präsident der Geschäftsleitung der St.Galler Kantonalbank: «Die St.Galler Kantonalbank ist untrennbar mit der St.Galler Bevölkerung und der St.Galler Wirtschaft verbunden. Dasselbe gilt für die Olma Messen. Dass wir jetzt mit der St.Galler Kantonalbank Halle diese beiden Institutionen verbinden können, macht mich stolz.»

Erste Teilnutzung an der OLMA 2023

Derweil laufen die Bauarbeiten an der St.Gallen Kantonalbank Halle planmässig, heisst es in der Mitteilung weiter. Einen Teil der neuen Halle nutzen die Olma Messen St.Gallen erstmals im Rahmen der 80. Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung vom 12. bis 22. Oktober 2023. Die feierliche Eröffnung der ganzen Halle unter Mitwirkung der Namensgeberin findet am 2. und 3. März 2024 statt. (pd/wid)