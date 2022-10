Farmy: Start-up lanciert Crowdinvesting-Kampagne

Als Tobias Schubert und Roman Hartmann 2014 Farmy gründeten, hatten sie gemäss einer Mitteilung Angaben eine klare Vision: «Farmy soll ein schweizweiter Marktplatz für Bauern, Bäuerinnen sowie Lebensmittelproduzentinnen und -Lebensmittelproduzenten, Schweizer Love Brands und traditionelles Handwerk werden. Ein Hofladen im Internet, der frische Lebensmittel mit transparenter Herkunft verkauft.» Damit hätten sie «den Nerv der Zeit getroffen». Farmy sei heute laut eigenen Angaben das drittgrösste eFood-Unternehmen der Schweiz, könne auf eine «breite Basis» an Stammkundinnen und -kunden zählen, und biete diesen ein «umfassendes Produktsortiment» von mehr als 1’200 authentischen Produzentinnen und Produzenten an, die «höchsten Ansprüchen an Qualität, Transparenz und Nachhaltigkeit gerecht» würden.

Klare Pläne für die Zukunft

Nach der erfolgreichen Start-Up Phase sei es jetzt an der Zeit «für den nächsten Schritt», wie es weiter heisst. Die Crowdinvesting-Kampagne soll Farmy dabei unterstützen, weiter zu wachsen und profitabel zu werden. «Wir blicken stolz auf die letzten Jahre zurück, haben aber weiterhin grosse Pläne für Farmy. Um diese realisieren zu können, nehmen wir externes Kapital auf. Nun können neben professionellen Investoren auch unsere Kundinnen und Community an Farmys Erfolg teilhaben», lässt sich Roman Hartmann, Mitgründer von Farmy, in der Mitteilung zitieren. In dieser Finanzierungsrunde hätten Bestandsaktionäre bereits rund zwei Millionen Franken beigesteuert.

Die Kampagne wurde inhouse entwickelt, wie es auf Anfrage von persoenlich.com heisst. Für das Kampagnenvideo zeichnet der langjährige Partner von Farmy, Christian Massler Santiago, verantwortlich.

Das im Rahmen der Crowdinvesting-Kampagne aufgenommene Geld werde in den kommenden Jahren, neben der Finanzierung des Unternehmens bis zur nächsten Finanzierungsrunde, für folgende Projekte eingesetzt:

Erweiterung der E-Fahrzeugflotte

Erweiterung der kostenlosen Lieferzonen

Weiterentwicklung des bereits bestehenden Sortiments

Einführung eines eigenen Transparency-Scores, um noch mehr Transparenz in Bezug auf Produktherkunft und Inhaltsstoffe zu schaffen

Lancierung eines Treueclubs für Familien

Einführung weiterer Personalisierungsoptionen auf farmy.ch, um das Einkaufserlebnis noch angenehmer zu gestalten

Farmy sei erfolgreich, weil das Unternehmen «qualitativ hochwertige Produkte anbietet, von echten authentischen Bäuerinnen und Herstellern». Genau diese Menschen wollten die beiden Co-Founders Tobias Schubert und Roman Hartmann im Rahmen des Crowdinvestings deshalb von Anfang an mit ins Boot holen. «Wir wissen auch, dass wir unseren Produzentinnen und Kunden super viel zu verdanken haben. Sie, die für unser Unternehmen so essentiell wichtig sind, sollen als erste Teil der Farmy-Familie werden und an unserem Erfolg teilhaben können», wird Tobias Schubert in der Mitteilung zitiert.

Ab dem 26. Oktober steht die Crowdinvesting-Kampagne allen privaten Investorinnen und Investoren offen. «Farmy steht für Nachhaltigkeit, Regionalität und Transparenz. Das sind für uns nicht nur Schlagwörter, sondern der Kern von allem, was wir tun. Wir freuen uns deshalb auf Investorinnen und Investoren, die diese Werte genau wie wir leben, und uns in unseren Vorhaben unterstützen», fügt Roman Hartmann an. Neue Aktionärinnen und Aktionäre, die auf das «Potential der Aktie» setzen würden, profitierten zusätzlich für drei Jahre von Gratis- Lieferungen, der doppelten Anzahl von Loyalitätspunkten («BonusEier»), einem Stimmrecht, sowie von halbjährlichen Einblicken in die Geschäftszahlen. (pd/tim)