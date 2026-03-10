Publiziert am 10.03.2026

Die Schweizer Medienforschungsorganisation Mediapulse macht einen weiteren Schritt in Richtung plattformübergreifender Bewegtbildmessung. Mit Goldbach konnte ein erster Marktpartner gewonnen werden, der die kontinuierliche Messung von Online Video Ads im Industriestandard der TV-Forschung mitfinanziert und mitträgt, wie Mediapuls am Dienstag mitteilt.

Hintergrund ist ein strukturelles Problem des Werbemarkts: Obwohl Werbetreibende heute Kampagnen gleichzeitig über TV, Replay und Online Video ausspielen, fehlt bislang eine einheitliche, branchenweit akzeptierte Währung, um Reichweiten und Kontaktfrequenzen plattformübergreifend vergleichbar zu messen, erklärt die Organisation weiter. Mediapulse verfolgt dieses Ziel seit 2021 und hat in den vergangenen Jahren schrittweise die Grundlagen dafür gelegt – von der Hybridisierung der TV-Forschung 2022 über die Einführung der Replay-Ad-Messung 2023 bis hin zu einem erfolgreichen Pilotprojekt mit Goldbach und dem Messdienstleister Fifty5Blue im Herbst 2024.

Als First Mover wird Goldbach die neue Messlösung mitfinanzieren und sein Premium-Online-Videoinventar künftig über die erweiterte Mediapulse-Infrastruktur erfassen lassen – gemeinsam ausgewiesen mit den Kennzahlen für TV und Replay Ads. «Mit der neuen Messlösung weisen wir Bewegtbildkampagnen künftig im gewohnten TV-Standard aus – ein echter Mehrwert für unsere Werbekundinnen und -kunden», sagt Alexander Duphorn, CEO von Goldbach Media.

Die Lösung ist als offene Branchenlösung konzipiert und steht allen Anbietern von Videoinventaren offen, sofern sie sich an den Kosten beteiligen und die erforderliche technische Infrastruktur implementieren. (pd/spo)