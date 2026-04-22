Publiziert am 22.04.2026

Am 15. April 2026 lud die City Vereinigung Zürich zur Vernissage der Sommeraktion «City Animals» ein und zeigte erstmals die handgefertigten Holzskulpturen in Originalgrösse. Der Abend setzte ein klares Signal: Wenn Zürich im Sommer 2027 seine tierischen Mitbewohnerinnen und Mitbewohner zurück in die Innenstadt holt, wird das kein gewöhnliches Stadtmarketing.

Prominente Unterstztüzung aus dem Gewerbe

Die Vernissage war der offizielle Startschuss zu einer der grössten Marketingaktionen, die im kommenden Jahr in Zürich stattfinden wird, schreibt die Agentur Evoq. Zürich Tourismus sowie weitere namhafte Partner wie ZKB, Coop, Swiss Prime Site, Kibag und Confiserie Sprüngli unterstützen die Aktion.





































Im Sommer 2027 werden heimische Wildtiere die Zürcher Innenstadt zurückerobern und in Form von handgefertigten Holzskulpturen die Schaufenster, Restaurantterrassen, Wartezimmer und Plätze von Zürich erobern. «Uns war es wichtig, ein neues Konzept zu entwickeln, das frühere Sommeraktionen in die Gegenwart führt und zur Stadt passt», wird Dominique Zygmont, Geschäftsleiter der City Vereinigung, in einer Medienmitteilung zitiert. Ziel sei es, Familien, Touristinnen und Touristen und die lokale Bevölkerung gleichermassen zu begeistern und die Innenstadt immer wieder zu einem einmaligen Erlebnis zu machen.







An der Vernissage boten die Künstlerinnen und Künstler des Kollektivs Laborraum Pialeto Einblick in die Machart der Skulpturen. Jedes Tier wird im Zürcher Oberland von Hand gefertigt und lasiert. So wird jede Skulptur zu einem Unikat und wer teilnimmt, besitzt nach Ende der Aktion ein handgefertigtes Kunstwerk mit einem ganz eigenen Charakter.



Wildtiere in der Grossstadt – mehr als ein Trend



Bei der Sommeraktion geht es auch um urbane Biodiversität. Die Idee der «City Animals» greift das Thema auf und macht es mitten in der Innenstadt erlebbar. «Die Nachhaltigkeit der Aktion war uns von Anfang an wichtig und Teil des Briefings, weshalb das Konzept von evoq überzeugt hat», so Dominique Zygmont, Geschäftsleiter der City Vereinigung.



«City Animals» startet Anfang Juli 2027 und bespielt bis Mitte September die gesamte Zürcher Innenstadt. Im Sommer 2027 werden heimische Wildtiere die Zürcher Innenstadt zurückerobern und in Form von handgefertigten Holzskulpturen die Schaufenster, Restaurantterrassen, Wartezimmer und Plätze von Zürich erobern. «Uns war es wichtig, ein neues Konzept zu entwickeln, das frühere Sommeraktionen in die Gegenwart führt und zur Stadt passt», wird Dominique Zygmont, Geschäftsleiter der City Vereinigung, in einer Medienmitteilung zitiert. Ziel sei es, Familien, Touristinnen und Touristen und die lokale Bevölkerung gleichermassen zu begeistern und die Innenstadt immer wieder zu einem einmaligen Erlebnis zu machen.An der Vernissage boten die Künstlerinnen und Künstler des Kollektivs Laborraum Pialeto Einblick in die Machart der Skulpturen. Jedes Tier wird im Zürcher Oberland von Hand gefertigt und lasiert. So wird jede Skulptur zu einem Unikat und wer teilnimmt, besitzt nach Ende der Aktion ein handgefertigtes Kunstwerk mit einem ganz eigenen Charakter.Bei der Sommeraktion geht es auch um urbane Biodiversität. Die Idee der «City Animals» greift das Thema auf und macht es mitten in der Innenstadt erlebbar. «Die Nachhaltigkeit der Aktion war uns von Anfang an wichtig und Teil des Briefings, weshalb das Konzept von evoq überzeugt hat», so Dominique Zygmont, Geschäftsleiter der City Vereinigung.«City Animals» startet Anfang Juli 2027 und bespielt bis Mitte September die gesamte Zürcher Innenstadt.