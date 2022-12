Direct Marketing

Status quo bei der Briefkasten-Werbung

Das Parlament will unadressierte und nicht erwünschte Papier-Werbesendungen nicht einschränken. Der Ständerat hat am Dienstag eine Motion aus dem Nationalrat beerdigt, die einen Systemwechsel forderte, um die Papierflut in den Briefkästen einzudämmen.

Wird der «Stopp Werbung»-Kleber am Briefkasten missachtet, ist eine Beschwerde bei der Lauterkeitskommission möglich. (Bild: Keystone/Patrick B. Krämer)