UPC Schweiz: Stefan Fuchs leitet neu das Marketing

Stefan Fuchs wird neuer Vice President Marketing bei UPC Schweiz. In dieser Position wird er ab 17. September unter anderem für Marketing Communication, Brand & Media sowie Products zuständig sei. Er rapportiert an Severina Pascu, die UPC Schweiz seit Anfang September als neuer CEO leitet, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Ich freue mich sehr auf meine neuen Aufgaben bei UPC Schweiz. Aus meiner Zeit bei Liberty Global kenne ich den Schweizer Markt bereits gut und möchte jetzt meine Energie voll dafür einsetzen, die Bedürfnisse der UPC-Kunden zu erfüllen und sie jeden Tag happy zu machen», wird Fuchs zitiert.

Fuchs stammt aus Deutschland und ist bereits seit zehn Jahren im UPC-Konzern Liberty Global tätig. Bei Unitymedia, der deutschen Schwestergesellschaft von UPC, prägte der 42-Jährige in verschiedenen leitenden Positionen den Marketing- und Product-Bereich seit 2008. 2016 wechselte Fuchs zu Liberty Global in Amsterdam, wo er für die die Positionierung und Vermarktung der Liberty-Global-Produkte auf dem europäischen Markt verantwortlich war. (pd/cbe)