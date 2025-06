Swiss Marketing: Stefan Hoher ist neu im Zentralvorstand

Publiziert am 27.06.2025

Der Marketing-Fachverband Swiss Marketing hat an seiner Delegiertenversammlung vom Donnerstag in Bern personelle Veränderungen im Zentralvorstand vollzogen. Stefan Hoher wurde einstimmig als neues Mitglied gewählt, während drei bisherige Vorstandsmitglieder zurücktreten.

Die Versammlung fand in der Cinématte in Bern statt. Neben der Neuwahl von Stefan Hoher, der als Kommunikationsleiter tätig ist, wurden Simon Albisser, Katharina Mäder und Ubaldo Piccone verabschiedet. Alle drei hatten zuvor ihren Rücktritt angekündigt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Albisser und Mäder waren über mehrere Jahre im Vorstand aktiv, Piccone engagierte sich ein Jahr lang. Der verbleibende Zentralvorstand besteht aus Dietger Löffler, Chris Pozzoli und Beat Schlumpf. Die Delegierten erteilten dem Vorstand sowie Geschäftsführer Marco Ancora, der seit Februar im Amt ist, einstimmig die Décharge.

Im Rahmen der Versammlung informierte der Vorstand über die geplante Weiterentwicklung des Verbands. Die Veranstaltung schloss mit einem Stehdinner ab.

Swiss Marketing ist ein Berufs- und Fachverband für Marketing- und Verkaufsspezialistinnen und -spezialisten in der Schweiz. Der Verband zählt rund 2000 Fach- und Führungskräfte aus verschiedenen Branchen zu seinen Mitgliedern und organisiert die entsprechenden Berufs- und höheren Fachprüfungen. (pd/cbe)