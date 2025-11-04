Publiziert am 04.11.2025

Die Goldbach Group stellt ihr Geschäftsfeld Regionalverkauf inklusive Ad Unit ein. Der Stellenabbau soll maximal 65 Personen betreffen, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Das Unternehmen konzentriert sich künftig auf TV, Aussenwerbung, Digital und Audio.

Goldbach Regional ist zuständig für den Verkauf von medienübergreifenden Werbeplätzen an Schweizer KMU, die regional werben. Die Mitarbeitenden arbeiteten mit dem hauseigenen Booking-Tool der Ad Unit, über das Werbung für TX-eigene und fremde Medien gebucht werden konnte.

Konsultationsverfahren ist im Gang

Die strukturellen Anpassungen sind Teil der Neuaufstellung der Goldbach Group. Es laufen Gespräche, Teile der betroffenen Teams innerhalb der TX Group neu einzugliedern und teilweise zu übernehmen. Ein Konsultationsverfahren ist derzeit im Gang, die Ergebnisse sollen bis Ende November vorliegen. Dann wird auch klar sein, in welchen Bereichen die Stellen effektiv gestrichen werden – und wie viele.

Die Abwicklung der Kundenaufträge der Ad Unit bleibt laut Mitteilung gewährleistet. An einer Nachfolgelösung werde gearbeitet.

Der aktuelle Stellenabbau ist bereits der zweite innert Jahresfrist. Erst im November 2024 hatte die Goldbach Group 20 Stellen gestrichen, nachdem Tamedia und 20 Minuten die Werbevermarktung ab 2025 intern organisierten (persoenlich.com berichtete).

Die gesamte Goldbach Group in der Schweiz beschäftigt rund 500 Mitarbeitende. (pd/cbe)