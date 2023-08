Alliance Swiss Pass: Storys gesucht zum GA-Jubiläum

«Was haben Sie mit dem GA erlebt?» Die Frage steht im Zentrum einer Aktion, die sich an aktuelle GA-Kundinnen und -Kunden richtet. Diese können ihre persönliche GA-Story direkt auf der Jubiläums-Webseite hochladen oder per Post einreichen, schreibt die Alliance Swiss Pass in einer Mitteilung. Alle GA-Inhaberinnen und -Inhaber erhalten als Dankeschön für ihre Treue eine Mitfahrtageskarte.

Am Anfang stand eine private Initiative

Das erste Generalabonnement wurde bereits 1898 auf Initiative des Vereins der berufstätigen Reisenden und der Nordostbahn eingeführt. Beteiligt waren 15 Bahnen mit insgesamt 3195 Streckenkilometern. Gegen Ende der 1920er-Jahre wuchs der Geltungsbereich auf 5500 Kilometer. 1948 kamen die Postautolinien dazu, dort allerdings war das GA nur als Halbtaxabonnement gültig. Dafür waren bereits praktisch alle Bahnen in den GA-Geltungsbereich integriert. Heute ist das Generalabonnement auf dem grössten Teil des öV-Netzes in der Schweiz gültig.

Lange fristete das GA ein Nischendasein: 1970 befanden sich lediglich 8000 Abonnemente im Umlauf. Ab den 1970er-Jahren stieg die Anzahl merklich an und erreichte 1989 eine Verbreitung von 38’330 Stück. Ein wichtiger Meilenstein war 1990 die Aufnahme von 24 städtischen Verkehrsbetrieben in den Geltungsbereich. Im Herbst 2019 waren erstmals über eine halbe Million Abos im Umlauf. Einen Rückgang verzeichnete die Branche während der Pandemie. Aktuell sind wieder fast 437'000 Personen mit dem GA in der Schweiz unterwegs. Das ist aber weniger als vor zehn Jahren. Ende 2013 nutzten 443'724 Personen ein GA.

Preise sorgen für Schlagzeilen

In den letzten Jahren machte das GA vor allem wegen Preiserhöhungen von sich reden. So war für Ende 2023 eine massive Anhebung der Tarife geplant. Der Preisüberwacher und Alliance Swiss Pass einigten sich schliesslich auf eine etwas moderatere Lösung. Neu soll ein 2.-Klasse-GA 4080 Franken kosten, 220 Franken mehr als nach der letzten Erhöhung vor sieben Jahren. 1985 kostete das GA 2. Klasse mit 2050 Franken die Hälfte des heutigen Preises. (pd/nil)