Publiziert am 24.02.2026

Finews und Sphere spannen im Schweizer Finanzsektor zusammen und entwickeln ihre Medien- und Eventplattformen im Wealth- und Asset-Management-Bereich gemeinsam weiter, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung vom Dienstag heisst.

Die beiden Häuser haben eine langfristige strategische Partnerschaft vereinbart, um ihre Position als Informationsplattformen am Finanzplatz Schweiz auszubauen. Die Kooperation verbindet die redaktionelle Reichweite und das mehrsprachige Angebot von Finews mit der Event- und Fachveranstaltungskompetenz von Sphere im Wealth Management. Geplant sind neue Formate für Fachleute aus Wealth- und Asset Management sowie deren Endkunden, zudem soll eine dedizierte B2C-Medien- und Eventplattform entstehen.

Über klassische B2B-Medien und Branchenveranstaltungen hinaus will das gemeinsame Angebot die Interaktion mit Vermögensverwaltern, Privatbanken, unabhängigen Asset Managern, Family Offices, institutionellen Investoren, Private-Equity-Gesellschaften, Fintechs und weiteren Dienstleistern der Finanzindustrie vertiefen. Sphere tritt dabei mit seinem Magazin, digitalen Publikationen und kuratierten Events als Plattform auf, die professionelle Investoren und Finanzinstitute vernetzt. Finews bringt seine etablierte Rolle als Finanznachrichtenplattform mit Nachrichten, Analysen und Hintergrundberichten aus dem Schweizer Finanzsektor ein.

In der Romandie soll das gemeinsame Ökosystem um mehrsprachige Inhalte und zusätzliche Formate erweitert werden. Beide Unternehmen prüfen darüber hinaus weitere Möglichkeiten, ihre jeweiligen Stärken im Kongress- und Konferenzgeschäft zu nutzen. (pd/cbe)