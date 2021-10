Boldt/EVM: Strategische Partnerschaft eingegangen

Boldt ist ein 2018 gegründetes Beratungsunternehmen für Führungskräfte, das Kunden in den Bereichen Strategie, Kommunikation, Transformation in Europa und weltweit unterstützt. Die Dienstleistungen würden von Marken- und Reputationsfragen über Kultur, Change Management und Organisationsentwicklung bis hin zu Krisenkommunikation und Public Affairs reichen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die 2010 gegründete und laut eigenen Angaben preisgekrönte Genfer Digitalagentur EWM SA ist spezialisiert auf die Strategie, Erstellung und Entwicklung von Websites, digitalen Plattformen und massgeschneiderten mobilen Anwendungen sowie auf die Optimierung des Digitalmarketings.

Mit der gegenseitigen Einsitznahme in den Büros Genf und Zürich ergänzen die beiden Agenturen ihr Dienstleistungsangebot mit «digitalem Know-how einerseits und strategischer und ganzheitlicher Kommunikation andererseits». Darüber hinaus werde diese geografische Achse es beiden Unternehmen ermöglichen, noch besser und strukturierter auf die Anforderungen verschiedener aktueller und zukünftiger Kunden sowohl in der deutschen als auch in der französischen Schweiz zu reagieren.

«Mit dem Know-how und den Dienstleistungen von EWM SA, die das Angebot von Boldt ergänzen, und dank unserer Netzwerke in der Schweiz und auf internationaler Ebene können wir nun einen ganzheitlichen Ansatz für unsere Kampagnen entwickeln, um das Beste aus jeder Situation zu machen und zum Erfolg unserer Kunden beizutragen», lässt sich Matthias Graf, Partner/Gründer von Boldt, in der Mitteilung zitieren.

«Ein Standbein und ein kompetentes und aktives Team in Zürich zu haben, ist ein Ziel für jeden Unternehmer in der Schweiz. Eine Präsenz in der Schweizer Finanzmetropole zu haben, ist eine Herzensangelegenheit und ein lang gehegter Traum, auf dessen Verwirklichung ich stolz bin», sagt Ramzi Chamat, Gründer und Geschäftsführer von EWM.Swiss. Dank dieser Partnerschaft werde EWM SA vom starken Netzwerk von Boldt profitieren, einer Agentur, die laut Mitteilung zahlreiche Auszeichnungen für ihre Kommunikationsberatung erhalten habe.

Genf und Zürich sind wirtschaftliche, kulturelle, touristische und gastronomische Zentren, in die EWM SA und Boldt ihr «Swiss made»-Know-how einbringen wollen – laut Mitteilung eine Garantie für Innovation, Exklusivität, Service und Präzision. «Wir von EWM helfen Unternehmen dabei, ihre Präsenz, ihren Bekanntheitsgrad und ihre Sichtbarkeit durch digitale Medien zu erhöhen. Wir helfen ihnen aber auch dabei, ihren Marktanteil zu vergrössern und ihre Geschäftsziele zu erreichen», wird Ramzi Chamat zitiert. Matthias Graf ergänzt: «Für den internationalen Marktzugang ist es perfekt, einen kompetenten Partner wie EWM in Genf zu haben. Insbesondere Kunden aus den Bereichen Technologieplattformen, Finanzdienstleistungen, Sport und «Fit for 55» (Europäischer Green Deal) setzen zunehmend auf vollständig integrierte digitale und visuelle Kampagnen.» (pd/tim)