Seit der Saison 2015/2016 engagiert sich Engelbert Strauss, Hersteller für Berufsbekleidung und Arbeitsschutz mit Zweigniederlassung in St. Gallen, als Partner der Swiss Football League (SFL). Nun haben Strauss und Ringier Sports, exklusive Vermarkterin der SFL für die zentralen Marketingrechte, eine Verlängerung des Vertrags für weitere zwei Jahre bis Ende der Saison 2023/2024 unterzeichnet.

«Unser Unternehmen hat in den vergangenen Jahren bereits einige Male mit aussergewöhnlichen Partnerschaften im Sport und Entertainment für Aufsehen gesorgt», wird Antonio Dominguez, Head of Brand Partnerships bei Engelbert Strauss, in einer Mitteilung zitiert. «Die strategische Ausrichtung im Sportsponsoring konzentriert sich auf den Premiumbereich. Dazu zählt die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Swiss Football League.»

Claudius Schäfer, CEO Swiss Football League, ergänzt: «Grossartig, dass diese langjährige Partnerschaft in die nächste Runde geht. Zuverlässige Partner an der Seite zu wissen, macht Freude.» Und Stephan Wullschleger, CCO Ringier Sports, sagt: «Als Vermarkterin der Swiss Football League freut es uns, dass wir zwischen diesen langjährigen Partnern eine Vertragsverlängerung um zwei Jahre realisieren konnten.» (pd/cbe)