Publiziert am 01.10.2024

Am 26. September 2024 verkündete der französische TV-Riese die Lancierung der TF1+-App in der Schweiz. Damit ist TF1+ nun auf vier Bildschirmen (TV, Desktop, Smartphone und Tablet) sowie den gängigsten Smart-TV-Geräten verfügbar, schreibt Goldbach in einer Mitteilung. Im April dieses Jahres gab Goldbach Audience bekannt, die Partnerschaft mit der Groupe TF1 zu vertiefen. Bereits seit Anfang 2024 können Werbetreibende Video Ads für Instream-Werbung auf der kostenlosen Streamingplattform TF1+ buchen.

«Dass neu auch Smart TV für die Werbeausspielung auf TF1+ zur Verfügung steht, macht die Plattform für Werbetreibende in der Romandie noch attraktiver», sagt Stefan Wagner, Managing Director Goldbach Audience. Dank der App stehe ein deutlich breiteres und reichhaltiges Premium-Inventar zur Verfügung. TF1+ besticht durch einen rund um die Uhr kostenlosen und uneingeschränkten Zugang zu 15’000 Stunden News und Unterhaltung. (pd/spo)