Smile: Stress wirbt neu für die Onlineversicherung

Publiziert am 19.08.2024

Stress, mit bürgerlichem Namen Andres Andrekson, hat die Schweizer Hip-Hop-Szene in den letzten Jahrzehnten stark geprägt und gilt er als einer der grössten und erfolgreichsten Schweizer Musiker.

Mit seinem Erfolg durchbreche der Romand regelmässig die Sprachbarrieren und vereine die Schweiz mit seiner Musik, schreibt die Onlineversicherung Smile in einer Medienmitteilung. Ausserdem nutze Stress seine Musik, um sich gegen Ungerechtigkeit und politischen Extremismus einzusetzen. 2009 hat er dafür den Fischhof-Preis der Schweizer Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus (GRA) erhalten.

Der Rapper wirbt neu als Smile Influencer und tritt im neuen TV-Spot, wie der Onlineversicherer mitteilt.

«Genau so, wie Smile als Onlineversicherung die Branche revolutioniert, nimmt auch Stress immer wieder eine Challenger-Rolle ein. Er verkörpert Mut und stellt die Gemeinschaft in den Mittelpunkt», wird Luca Michas, CMO – Head Marketing, Brand und Digital Experience von Smile in einer Medienmitteilung zitiert.

Die Zusammenarbeit mit Stress startet sofort. Bereits im August 2024 wird er in einem neuen Spot von Smile zu sehen sein, der auf verschiedenen TV- und Online-Kanälen ausgestrahlt wird.

Mit dabei im Werbespot ist Davide Magliocca. Der aufstrebende Influencer ist der Gewinner der letztjährigen Smile Swiss Influencer Awards (SSIA) in der Kategorie «Newcomer». Der Preis beinhaltet jeweils einen Auftritt in einem national ausgestrahlten TV-Spot von Smile.

Smile setzt schon seit Jahren auf die Pflege einer Influencer Community. «Influencer-Marketing ist mittlerweile Teil unserer DNA und stärkt unsere Position als digitaler Lifestyle-Brand», sagt Michas. Zu den Smile-Influencern zählen etwa der Basler Comedian Zeki, Sängerin Naomi Lareine, die Schweizer Fussballerin Ramona Bachmann sowie Content Creator Anaïs Decasper.

In weiteren aktuellen Werbespots sind Zeki und Anaïs Decasper zu sehen:

Auch in Österreich arbeitet Smile mit bekannten Grössen zusammen, während das Unternehmen in Spanien kürzlich einen Wettbewerb lanciert hat, bei der die Teilnehmenden einen Influencer-Vertrag gewinnen können. (pd/nil)