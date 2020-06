Supercard Nutzer sammeln bei der Aktion «Einkaufstage» und steigern damit den Wert einer Geschenkkarte bis zu einem Maximalwert von 100 Franken. Als «Einkaufstag» gilt jeder Tag, an dem bei Coop für über 100 Franken eingekauft wird.

Valencia hat die Aktion kommunikativ umgesetzt und kombinierte dafür eine Vielzahl von Kanälen. «Die Kampagne ist ein gutes Beispiel einer crossmedialen Kommunikationsstruktur, welche sich von den On- und Offlinekanälen bis an den POS erstreckt», erklärt Beraterin Claudia Paganini in einer Mitteilung vom Montag. Entsprechend seien die einzelnen Botschaften auf die Funktion der einzelnen Kanäle abgestimmt und unterschiedlich gewichtet worden. «Besonders im TV-Spot, wo die Zeit begrenzt ist, war eine ausgewogene Priorisierung der Botschaften zentral», heisst es weiter.

Für den Einsatz im TV wurde neben einer 10-Sekunden-Version ein speziell kurzer Tag-on erstellt, welcher an die bestehende Wochenaktions-Werbung angehängt wird. Als weitere Massnahmen wurden Bewegtbild-Banner, Radiospots, Inserate, ein Selfmailer und diverse POS-Massnahmen gestaltet.

Die Verantwortlichen sind mit der Entwicklung der Multichannel-Kampagne sehr zufrieden. Samuel Libis, Leiter Supercard & Clubs, lässt sich wie folgt zitieren: «Für diese Promotion haben wir eine integrierte und crossmediale Kampagne realisiert. Diese anspruchsvolle Umsetzung war dank einem engen und guten Zusammenspiel mit der promotionserfahrenen Agentur möglich.»

