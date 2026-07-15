Publiziert am 15.07.2026

Brain & Heart Communication begleitet die Suva seit 2025 im Bereich Social Media Performance Marketing. Im Zentrum der Zusammenarbeit steht laut Mitteilung ein neuer Ansatz für die Kampagnenführung: Kampagnen werden nicht mehr als einzelne Flights geplant, sondern als vernetztes, lernendes System. Grundlage dafür sei eine strukturierte Marketing-Botschaften-Datenbank, welche Inhalte für Algorithmen und KI aufbereite.

Die Suva kommuniziert zu einem breiten Themenspektrum, das von Prävention und Arbeitssicherheit über Gesundheitsschutz bis zu Versicherung und Rehabilitation reicht. Für einzelne Nutzerinnen und Nutzer seien diese Themen oft erst über Monate hinweg in bestimmten Momenten relevant. Klassische Kampagnenlogiken mit kurzen Flights stiessen dabei an Grenzen, da die Lernprozesse der Plattform-Algorithmen nach Kampagnenende jeweils wieder abbrechen würden.

Brain & Heart Communication entwickelte mit der Suva deshalb ein Campaigning-Modell, das sich stärker daran orientiert, wie Social-Media-Plattformen Inhalte bewerten und ausspielen. Themen werden über sogenannte Always-On-Ads den Algorithmen dauerhaft zugänglich gemacht, damit diese kontinuierlich lernen können, welche Inhalte bei welchen Zielgruppen wirken.

Gleiches Budget, mehr Clicks

Algorithmen würden nicht aus einzelnen Posts lernen, sondern aus strukturierten, mit Kontext angereicherten Datenmustern, erklärt Peter Erni, Chief Innovation Officer bei Brain & Heart Communication.

2025 wurden nach Angaben der Agentur rund 1400 Marketingbotschaften für die Suva aufbereitet. Diese liessen sich, anders als klassische Kampagnen-Assets, weiterentwickeln, neu kombinieren und für zusätzliche Kampagnen oder Zielgruppen wiederverwenden.

Gemäss Mitteilung stiegen bei gleichbleibendem Budget die Impressionen gegenüber dem Vorjahr auf Meta um das Dreifache, auf TikTok um das Doppelte und auf LinkedIn um das Eineinhalbfache. Bei den Klicks fiel der Effekt grösser aus: auf Meta um das Sechsfache, auf LinkedIn um das Dreieinhalbfache und auf TikTok um das Dreifache. Auch Click-Through-Rate und Cost-per-Click hätten sich im Vergleich zu klassischen Kampagnen-Flights verbessert. (pd/spo)