Publiziert am 08.10.2026

Die Creators kamen vor und während des Festivals vom 24. September bis 4. Oktober zum Einsatz, teilweise direkt vor Ort. Kingfluencers konzipierte und koordinierte den Einsatz und band dabei auch Marken ein. Zusätzlich lud die Agentur ausgewählte Creators und Kunden zu einem eigenen Hospitality-Anlass am Festival ein, wie sie mitteilt.

Ziel sei es gewesen, über die Kanäle der Creators insbesondere ein jüngeres Publikum zu erreichen. Creator Marketing wirke dann am stärksten, wenn es nicht als einzelner Kanal gedacht werde, sondern als Teil des gesamten Festivalerlebnisses, schreibt Luca Obrist, Head of Marketing bei Kingfluencers.

Kingfluencers ist seit 2016 tätig und gehört seit März 2025 mehrheitlich zur Naoo-Gruppe, die an der Börse Düsseldorf kotiert ist. Nach eigenen Angaben umfasst das Netzwerk der Agentur über 3800 Influencerinnen und Influencer. (pd/nil)