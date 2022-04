Locarno Film Festival: Swatch löst Manor als Hauptpartner ab

Die Verbindung zwischen Swatch und dem Locarno Film Festival kann auf eine jahrelange Zusammenarbeit zurückschauen und wird nun gestärkt: Ab 2023 wird Swatch Main Partner und weitet damit die Beteiligung an den Projekten des Festivals aus, wie es in einer Mitteilung heisst. Eine entsprechende Absichtserklärung sei am Dienstag im PalaCinema in Locarno unterzeichnet worden.

Swatch übernimmt die Nachfolge von Manor. Das Unternehmen wird nach der diesjährigen Ausgabe nicht mehr als Main Partner des Festivals auftreten. Manor habe grossen Anteil am Wachstum des Festivals im Zuge der über 20-jährigen Partnerschaft und bleibe dem Locarno Film Festival auch weiterhin verbunden, wie es heisst. (pd/wid)