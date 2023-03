Sponsoring Excellence Award: Swisscom gewinnt gleich doppelt

Das Projekt «Swisscom Hero League» von Swisscom wurde mit dem Sponsoring Excellence Award ausgezeichnet, wie es in einer Meldung heisst. Die vierte Ausgabe der Veranstaltung fand am Donnerstagabend im Theater 11 in Zürich statt.

«Swisscom Hero League» wurde, laut Mitteilung, mit dem Ziel gegründet, der Schweiz eine professionelle E-Sport Liga zu bieten. Seit Anfang 2022 ist die Swisscom nicht mehr Presenting Partner, sondern Eigentümer der Liga und nutzt sie für eine Positionierung im Bereich Gaming. Über die letzten Jahre ist sie zur grössten E-Sport-Liga der Schweiz gewachsen.

Die 23 eingereichte Kampagnen, gegen die sich Swisscom durchgesetzt hat, zeichneten sich durch besonders hohe Projekt- und Präsentations-Qualität aus, was die Bewertung für die Jury um Präsident Urs Wyss stark gefordert hat, wie es weiter heisst. Für die Jury sei die «Swisscom Hero League» eine beispielhafte Entwicklung einer Sponsoring-Themen-Strategie, von einem ursprünglichen E-Sport-Sponsoring zum Eigentümer einer führenden Plattform. Dadurch sichere sich Swisscom nachhaltig einen messbaren Wettbewerbsvorteil in der zentralen und schwer erschliessbaren jungen Zielgruppe.

Jury-Präsident Urs Wyss zieht laut Mitteilung eine überaus positive Bilanz: «Mit 24 Eingaben für die diesjährige Ausgabe hat sich der Sponsoring Excellence Award definitiv als Leuchtturm-Projekt für Sponsoring Schweiz etabliert. Er leistet einen wichtigen Beitrag zum Stellenwert von Sponsoring als wirkungsvolles Marketing- und Kommunikationsinstrument.»

Credit Suisse und Sunrise unter den Sonderauszeichnungen

Sponsoring Schweiz vergab auch dieses Jahr Sonderpreise für sieben Kampagnen, die die ganze Bandbreite des Verbandes repräsentieren, heisst es in der Mitteilung. Der Sonderpreis Responsibility ging an die Nachhaltigkeitssammelaktion «Green Goal» der Unihockey-WM 2022 von Swiss Unihockey und Frauen-Empowerment-Kampagne «#ChangeTheGame» von Credit Suisse.

Der Sonderpreis Activation wurde an die Schweizerische Post für die Fresspäckli-Aktion «Benno B-Post im Einsatz für die Post am Pfadibundeslager» und an Swisscom für die Mockumentary «#pistenfarbe» überreicht.

Der Sonderpreis Pioneer ging an den Migros-Genossenschafts-Bund für den neuen Migros-Festivalauftritt «Nachhaltigkeit, die Spass macht» und an Sunrise und Ticketcorner für die Musikplattform «Sunrise Starzone». Und Emmi Schweiz wurde für «Comedymänner x Emmi» mit dem Sonderpreis Surprise ausgezeichnet.

Andrea Meier neue Präsidentin von Sponsoring Schweiz

Im Vorfeld der Nacht des Sponsorings fand die Generalversammlung von Sponsoring Schweiz statt. Nach dem Rücktritt von Präsident Björn Wäspe und Vorstandsmitglied Antonia Lepore stand die Wahl des neuen Präsidiums und neuer Vorstandsmitglieder im Zentrum. Zur neuen Präsidentin wählte die Generalversammlung Andrea Meier, Head of Partnership & Live Experience bei Swisscom. Sie ist seit 2020 Teil des Vorstandes von Sponsoring Schweiz.

Stabübergabe beim Präsidium von Sponsoring Schweiz: Björn Wäspe und Andrea Meier.





Als Ersatz für Björn Wäspe und Antonia Lepore im Vorstand wurden mit Melanie Schmid und Sven Schäfer zwei neue Corporate-Vertreter gewählt. Melanie Schmid ist Leiterin Live Communications bei Die Schweizerische Post, während Sven Schäfer die Funktion Group Head Brand Activation, Sponsorship & Events bei der UBS innehat. (pd/yk)