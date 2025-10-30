Medienforschungstag: Targeting mit Daten statt Bauchgefühl

Publiziert am 30.10.2025

Die Wemf AG für Werbemedienforschung zeigte anhand von Forschungsergebnissen und Datenlösungen, wie valide Informationen in Handlungsempfehlungen überführt werden. Marcus Schögel führte mit der Keynote «Targeting Reloaded» in die Veranstaltung ein und postulierte, dass klassische Gegensätze wie «Branding vs. Performance» überholt seien. Gefragt seien neue Zugänge, die Reichweite mit Relevanz verbinden und Medienkanäle integriert nutzen.

Marc Sele und Nicole Ammann präsentierten praxisnahe Targeting-Möglichkeiten auf Basis der Mach-Studien und stellten die neue Datenlösung Rapid vor – eine Echtzeit-Schnittstelle zum umfassenden Wemf-Datensatz (persoenlich.com berichtete).

Marie-Ange Pittet erläuterte, wie Wemf-Daten für Audio-Marketing genutzt werden können. Das neue Podcast-Audit liefert monatlich zertifizierte Download-Zahlen. Die Mach Strategy erhebt jährlich, wie viele Personen in der Schweiz Podcasts konsumieren und welche soziodemografischen Merkmale diese haben.

Juan-Pablo Schmid von Bring Labs präsentierte die Customer Journey mit den Apps Bring und Profital, die von über 21 Millionen Menschen genutzt werden.

Nach der Pause stellten Felix Mende (SPR+), Mirko Marr (Mediapulse) und Finn Stein (WEMF) ihre aktuellen Projekte vor. Anna Müller von der Wemf präsentierte die Mach Consumer, die grösste Konsum-Medien-Studie der Schweiz, und erläuterte die Integration von hunderten Marken und Einkaufsorten in die Befragungen.

Andreas Weiss von Mediaschneider zeigte ein Agenturbeispiel zur Schliessung von Reichweitenlücken in TV-Kampagnen auf Basis von Mach-Strategy-Daten und KI-gestützten Berechnungen.

«Der Schweizerische Medienforschungstag 2025 hat wiederum gezeigt, wie gross das Bedürfnis nach validen Daten, Transparenz und innovativen Impulsen in unserer Branche ist», so Jella Hoffmann, CEO Wemf AG für Werbemedienforschung, zu persoenlich.com. «Zuverlässige Medien- und Zielgruppendaten sind relevanter denn je.»

Zum Abschluss diskutierten Bernhard Brechbühl (20 Minuten), Roland Ehrler (SWA), Beat Krebs (Omnicom Media Group Schweiz) und Florian Wanner (CH Media) unter der Moderation von Jella Hoffmann über die Online-Forschung in der Schweiz. (pd/cbe)

