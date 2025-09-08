HWZ: Tarkan Özküp leitet neue Media-Weiterbildung

Publiziert am 08.09.2025

Der neue Studiengang soll Kompetenzen für die Arbeit in einer datengetriebenen und fragmentierten Medienwelt vermitteln, wie die Hochschule für Wirtschaft in einer Medienmitteilung schreibt. Die Teilnehmenden lernen, crossmediale Strategien zu entwickeln und umzusetzen. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Kommunikation.

«Es braucht fundierte Kompetenz»

Studiengangsleiter ist Tarkan Özkǖp, Director Client Relations & Strategic Market Development bei CH Media. «Die Medienwelt verändert sich rasant. Wer im Marketing und Verkauf erfolgreich sein will, braucht heute mehr als Bauchgefühl. Es braucht fundierte Kompetenz in Medienführung, Datenanalyse und strategischer Kommunikation», wird Özküp gemäss einer Medienmitteilung der HWZ.

Nach Angaben der Hochschule steht im Zentrum des Programms der Aufbau von Vertrauen als Erfolgsfaktor in der Medien- und Markenführung. «Der CAS Media Services Leadership befähigt Fach- und Führungskräfte, aktuelle Entwicklungen zu verstehen und sie weitsichtig in wirksame Strategien zu übersetzen. Damit gestalten sie die Zukunft von Medien und Marketing aktiv mit», wird Valerio Stallone, Leiter Departement Marketing & Digital an der HWZ, zitiert.

Ergänzend zum CAS bietet die HWZ das «Bootcamp Media Selling» an – Kurzseminare zu Themen wie Verkaufspsychologie, Datenmanagement und internationalen Mediatrends.

An der Entwicklung des Weiterbildungsgangs waren verschiedene Medienunternehmen und Verbände beteiligt, darunter CH Media, 20 Minuten, Ringier Advertising, Tamedia, Somedia, Goldbach, Admeira und NZZone. Weitere Partner sind Post Advertising, Weischer Cinema, APG sowie die Verbände SWA, GfM, IAA, Leading Swiss Agencies, IGEM, Swiss Marketing und der Verband Schweizer Medien. (sda/nil)