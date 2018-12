Verstärkung für den Schweizer Performance-Marketing Anbieter Converto: Tatjana Djalovic erweitert das Converto Team ab Dezember 2018 als Junior Account Manager. «Converto ist es wichtig, auch jungen Leuten eine Einstiegsmöglichkeit in die Online-Marketingbranche zu bieten. Durch die Förderung von Nachwuchstalenten schaffen wir nicht nur qualifizierte Arbeitskräfte, sondern profitieren zugleich von deren neuen Ansätzen und Sichtweisen», wird Jacky Korrodi, Head of Account Management von Converto, in einer Mitteilung vom Freitag zitiert.

Djalovic hat im Herbst 2017 ihr Studium in Business Communications an der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ) erfolgreich abgeschlossen. Bis anhin konnte sie Erfahrungen im Dienstleistungsmanagement und der Kundenberatung sammeln und steigt nun bei Converto in die Online-Marketingbranche ein. Als Junior Account Manager wird Djalovic ihr bereits erworbenes Wissen einbringen und durch praktische Erfahrungen erweitern. (pd/as)