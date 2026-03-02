Publiziert am 02.03.2026

Was im Jahr 2012 als unkonventionelles Gesundheitsmagazin für die junge Kundschaft der Rotpunkt-Apotheken begann, entwickelte sich über mehr als ein Jahrzehnt zu einer Plattform für visuelle Experimente, tabulose Aufklärung und gestalterische Radikalität.

Die Publikation «Hä?» stellte den menschlichen Körper ins Zentrum – direkt, neugierig und frei von moralischem Zeigefinger, wie das Studio Marcus Kraft schreibt. Statt auf klassische Aufklärungsästhetik setzte die Kreativagentur auf künstlerische Fotografie, starke Typografie und eine bewusst rohe Bildsprache für das Erscheinungsbild.

Gesundheit trifft Jugendkultur

Konzipiert und gestaltet unter der Creative Direction von Marcus Kraft, verband das Projekt Editorial, Design und visuelle Kultur auf ungewöhnliche Weise. Rainer Brenner verantwortete die redaktionelle Arbeit und inhaltliche Ausrichtung.



































Gemeinsam mit den Rotpunkt Apotheken schufen die beiden ein Format, das sich gängigen Kategorien des Corporate Publishing entzog. Marcus Kraft nennt «Hä?» ein «Labor für neue Zugänge zu Körper- und Gesundheitsthemen». Für diesen unkonventionellen Zugang erhielt das Projekt zahlreiche Auszeichnungen.



1000 Seiten, 0 Tabus



Mit der nun erschienenen limitierten Gesamtausgabe «Hä? The Complete Collection» werde das Projekt nicht nur dokumentiert, sondern neu kontextualisiert, heisst es weiter. Das Buch verdichtet die Entwicklung von der ersten Ausgabe bis zur letzten Publikation und dokumentiert, wie konsequentes Design und mutige Themenwahl eine eigene publizistische Haltung formen können: Sex, Fitness, Alkohol, Schönheit, Stress, Haut, Liebe, Schmerzen, Schweiss, Gehirn bis hin zum Tod wurde ein breites Spektrum an Körperthemen abgedeckt.