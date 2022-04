Die Schweizer Influencer-Marketing-Agentur Kingfluencers stellt neue Talente ein. Mit dem früheren «SRF Zwei am Morge»-Moderator Ramin Yousofzai, mit der TikTokerin Juliette Riess, der Influencerin Ha Vy Nguyen sowie zwölf weiteren Personen baut die Full-Service-Agentur vor allem ihre Kompetenz auf TikTok, im Bereich Innovationen, New Retail sowie B2B aus, wie es in einer Mitteilung heisst.

Seit Jahresbeginn ist die Kingfluencers-Familie um ganze fünfzehn Mitglieder, elf Sprachen, zehn Nationalitäten sowie zahlreiche Arbeitserfahrungen gewachsen. Neben Claudio Lucatelli, Deniz Mandry, Gaia Pedrolini, Laura Währen, Luca Ragusa, Neyla Bendeba, Noelle Hirschi, Ramona Kälin, Roni Soares, Sandra Miletić, Tamara Glück Gonzales, Tijana Simić und Yassin Bader konnte die Schweizer Agentur mit Ha Vy Nguyen, Juliette Riess und Ramin Yousofzai auch drei Persönlichkeiten verpflichten, die man bereits vom Fernsehen, von TikTok und Instagram her kennt.

Bis Ende März hat Ramin Yousofzai die Sendung «Zwei am Morge» auf SRF moderiert. Der Social Media Star und Schauspieler gehörte seit 2018 zum Gründerteam der populären Morgensendung des Schweizer Fernsehens. Auf TikTok hatte das erfolgreiche und insbesondere bei den jungen Leuten sehr beliebte Format eine Fanbase von 77’000 Followerinnen und Follower. Seit April verstärkt Ramin Yousofzai Kingfluencers nun als neuer Chief TikTok & Trends. In dieser neuen Funktion wird der 30-jährige Zürcher dafür verantwortlich sein den schnell wachsenden Bereich TikTok intern auszubauen und neue Formate für Kingfluencers sowie die Kundinnen und Kunden der Agentur voranzutreiben.

«Ich freue mich darauf mit Kingfluencers die TikTok-Welt mitzugestalten und weiterzuentwickeln», wird Ramin Yousofzai in der Mitteilung zitiert. Es sei an der Zeit seine Kamera-Erfahrungen neu einzusetzen und auf neuen Formaten auszubauen.

Da Kingfluencers eine Full-Service-Agentur ist, die sich ständig weiterentwickelt, sei es der Geschäftsleitung wichtig gewesen, Personen mit einem neuen Blickwinkel an Bord zu holen, heisst es weiter.

«Ramin ist eine wertvolle Bereicherung für die Kingfluencers-Familie, denn er hat bereits mit ‘uni.gag’ sehr früh einen der erfolgreichsten Schweizer Instagram-Accounts mit aufgebaut und bringt zudem Erfahrung aus der Unterhaltungsindustrie mit», sagt Anja Lapčević, Co-CEO von Kingfluencers, laut Mitteilung.

Auch die TikTokerin Juliette Riess und die Influencerin Ha Vy Nguyen sind neu zur fast 30-köpfigen Agentur-Familie gestossen. Die beiden haben sich in der Social-Media-Branche einen Namen gemacht und erfolgreich ihre eigenen Kanäle und Karrieren aufgebaut. Die beiden 21- bzw. 23-jährigen Power-Frauen werden nun ihr Wissen und ihre Erfahrungen an das Kingfluencers-Team und an die Kundinnen und Kunden der Agentur weitergeben.

«Wir freuen uns mit unseren neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neue Geschäftsfelder zu erschliessen, kreative Formate und Ideen zu entwickeln und das Influencer Marketing weiter voranzutreiben und maximal zu professionalisieren», so Co-CEO Yoeri Callebaut laut Mitteilung. (pd/mj)