Schutzschirm: Teilerfolg für die Veranstaltungsbranche

Das Parlament hat die schwierige Lage der Veranstaltungsbranche zu Teilen erkannt: Mit dem neu im Covid-19-Gesetz verankerten Artikel 11a kann sich der Bund an nicht gedeckten Kosten von Veranstaltern von Publikumsanlässen von überkantonaler Bedeutung beteiligen. Voraussetzung dafür ist allerdings unter anderem, dass eine kantonale Bewilligung vorliegt und der Anlass im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Pandemie aufgrund behördlicher Anordnung abgesagt oder verschoben wurde.

Expo Event und zahlreiche weitere Veranstaltungs- und Branchenverbände zeigen sich in einer Mitteilung erfreut – auch wenn die Forderungen nicht in vollem Ausmass Gehör fanden. «Wir sind dankbar für den Schutzschirm, haben aber den Eindruck, dass die Idee dahinter nicht überall verstanden wurde», wird Stefan Breitenmoser, Geschäftsführer der Swiss Music Promoters Association SMPA, zitiert. Unter anderem sei problematisch, dass vorausgesetzt werde, dass die Veranstaltungen bereits über eine kantonale Bewilligung verfügen müssen. In der Realität sei es so, dass Bewilligungen schon im Normalbetrieb erst relativ kurz vor der Veranstaltung ausgestellt würden.

Eindringlicher Appell an die Kantone

Damit sichergestellt ist, dass «der stark eingeschränkte Kreis der Anspruchsberechtigten» im Falle einer behördlichen Absage oder Verschiebung von der finanziellen Absicherung in Form eines Schutzschirms profitiert, appelliert Christoph Kamber, Präsident Expo Event, an die Kantone. Er fordert eine möglichst zeitnahe und unkomplizierte pragmatische Umsetzung: «Wir fordern den Ständerat auf, dass er sich nun in den Kantonen dafür einsetzt, dass der Schutzschirm nicht zum zahnlosen Papiertiger verkommt.»

Das Abholen der Kantone werde die Einführung des Schutzschirms verzögern und es bestehe «die grosse Gefahr», dass der Schutzschirm für viele Veranstaltungen zu spät komme. Zudem könnte ein Flickenteppich mit 26 verschiedenen kantonalen Lösungen entstehen. «Es werden auch keine Veranstaltungen, die eingeschränkt durchgeführt werden können, entschädigt. Dies obwohl das die Staatskasse schlussendlich weniger kosten kann als eine Absage oder Verschiebung», so Kamber. «Die gewählten Formulierungen lassen viel Interpretationsspielraum, welcher im Nachgang geklärt werden muss». Gleiches werde hinsichtlich der kantonalen Unterstützungsmassnahmen für regionale und lokale Veranstaltungen gefordert. (pd/cbe)