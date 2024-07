Lugano Region: Tessiner Region wirbt am Rundfunk.fm-Festival

Publiziert am 17.07.2024

Lugano Region lanciert eine Werbekampagne auf dem Rundfunk.fm-Festival in Zürich, das vom 18. Juli bis 4. August 2024 stattfindet. Mit dem Slogan «Ab nach Lugano, Ferien Ahoi» zielt die Kampagne darauf ab, das Zürcher Publikum für einen Sommeraufenthalt in Lugano zu begeistern. Die Region bietet dabei insgesamt 10'000 Franken in LVGA-Points, der lokalen Wertmarke, für Besucher an.

Das Rundfunk.fm-Festival, das im Innenhof des Landesmuseums Zürich stattfindet, zieht laut einer Mitteilung täglich durchschnittlich 3000 Besucher an und bietet Livemusik von nationalen und internationalen DJs sowie Bars und Imbissstände. Lugano Region nutzt diese Plattform, um mit einem Pop-up-Stand präsent zu sein und die Sommerveranstaltungen in Lugano sowie das MyLugano-Netzwerk zu bewerben.

Das Pop-up von Lugano Region ist während des Festivals von Donnerstag bis Samstag von 17 bis 22 Uhr und von Sonntag bis Mittwoch von 17 bis 21 Uhr geöffnet. (pd/cbe)