Globus: Thailänder wollen nur eine Immobilie

Publiziert am 28.07.2024

Die Verhandlungen um die Globus-Warenhäuser stehen kurz vor dem Abschluss. Neben dem Geschäft will die thailändische Central Group aber nur das Haus an der Zürcher Bahnhofstrasse übernehmen, schreibt die SonntagsZeitung. Wie aus dem aktuellen Sanierungsbericht der Signa Prime Selection hervorgeht, welcher der SonntagsZeitung vorliegt, sei hier «zeitnah mit einem Angebot durch Central zu rechnen».

Gleichzeitig laufen die Verhandlungen zur Übernahme des operativen Geschäfts der Warenhäuser mit der Central Group nach wie vor weiter. Die Signa von René Benko und die Central Group halten jeweils die Hälfte am operativen Geschäft und an den Immobilien (persoenlich.com berichtete).

Kein Interesse haben die Thailänder offenbar an den Signa-Anteilen der anderen vier Globus-Immobilien. Die kleineren Standorte sollen laut dem Sanierungsbericht verkauft werden. Für das Objekt in der Berner Innenstadt sei der Verkaufsprozess vorbereitet. Zu den «kleineren Liegenschaften» gebe es «lose Gespräche». Noch in diesem Jahr könnten die wichtigsten Verkäufe abgeschlossen sein «aufgrund des stabilen Marktumfeldes in der Schweiz».

Ein Sonderfall ist die Globus-Baustelle in Basel. Laut Bericht wird mit einem Verkauf erst nach der Fertigstellung 2026 gerechnet. (pd/cbe)