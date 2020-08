Knapp zwei Monate nach Verkaufsstart in England hat sich die Laufschuhfirma On für den Verkauf in der Schweiz entschieden. Der Blick hat von Leserreportern Bilder erhalten, die Schuhkartons mit dem Federer-Modell drin zeigen. Aufgenommen wurden sie in einem Schuhlager des Zürcher Warenhauses Jelmoli, so die Blick-Leserreporter.

Jelmoli bestätigt dem Blick, dass die Fotos aktuell und echt sind. «Wir haben offenbar sehr aufmerksame und interessierte Kunden. Das freut uns natürlich», sagt die Jelmoli-Pressestelle. Mehr könne man dazu zurzeit allerdings nicht sagen.

Auch On will sich zu einem Deal mit Jelmoli nicht äussern. Somit ist unklar, wenn der Verkauf bei Jelmoli starten wird.

Im Juli hatte Roger Federer seinen Schuh «The Roger» enthüllt (persoenlich.com berichtete). Der Turnschuh könne nur via Verlosung gekauft werden oder exklusiv in limitierter Auflage bei der britischen Ladenkette Dover Street Market für 310 Franken, hiess es damals. (pd/eh)