House of Deep: Themenabend als Community-Treff

Publiziert am 26.08.2026

Valais Mineral hat am Samstag gemeinsam mit der Agentur House of Deep zu einem Abend im SiloSilo in Zürich eingeladen. Im Zentrum habe der Gedanke des Ursprungs gestanden, verbunden mit Kunst, Kultur und Austausch, schreibt die Agentur in einer Mitteilung.

Zum Auftakt versammelte House of Deep eine Gruppe von Gästen zu einem Paneltalk, an dem kreative Persönlichkeiten über den Ursprung ihrer Ideen und ihrer Arbeit sprachen. Der Talk wurde von einer Fotoausstellung sowie einer eigens kuratierten Soundscape begleitet.

Live vor Ort ist auch eine Eisskulptur in Form vom Matterhorn entstanden. Im Anschluss an den kuratierten Teil ist der Standort für die Öffentlichkeit geöffnet worden. Damit wollte die Agentur eine Plattform kreiert, wo Valais Mineral mit einer neuen Community in Verbindung treten konnte. (pd/spo)