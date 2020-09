Print- und Digitalvermarktung: Thomas Passen leitet Ringier Advertising

Bei der vollständigen Übernahme von Admeira durch die Ringier im Februar 2020 wurde bekanntgegeben, dass die Vermarktung der Ringier eigenen Print- und Digitalangebote zukünftig in Eigenregie erfolgt und sich Admeira ausschliesslich auf die TV-Vermarktung konzentriert (persoenlich.com berichtete). Die entsprechenden Teams seien zwischenzeitlich in die neugegründete Print- und Digital-Vermarktungsunit Ringier Advertising gewechselt, schreibt Ringier am Montag. Das Ringier Brand Studio, das auf die Weiterentwicklung von Werbeformaten wie Native Advertising und Content-Kooperationen spezialisiert ist, werde ebenfalls in die neue Ringier-Advertising-Unit integriert.

165 Mitarbeitende an Bord

Chef wird Thomas Passen. Er leitet Ringier Advertising ab dem 1. Oktober als Managing Director. Passen ist für die Beratung von Kunden bei der Konzeption, Erstellung und Verbreitung inhaltsbasierter Kommunikationskonzepte (Brand Sales) verantwortlich. Passen amtet aktuell als als Director Brand Sales bei Ringer und Ringier Axel Springer Schweiz.

Zum Leitungsteam von Ringier Advertising gehören des weiteren die Vermarktungsprofis Roger Baur (Reach Sales), Admeira-CEO Frank Zelger (Operations) sowie Fabian Zürcher (Ringier Brand Studio). Für Ringier Advertising arbeiten insgesamt 165 Mitarbeitende. Auf Ringier Group Executive Board Ebene verantwortet Alexander Theobald in seiner Funktion als COO Ringier Schweiz die Vermarktungseinheit. (pd/eh)

