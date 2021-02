Es mag keine bahnbrechende Erkenntnis sein, dass die Generation Z – die zwischen 1997 und 2012 Geborenen – ständig am Handy ist. «Dennoch überrascht es, dass die Jugend täglich auf über fünf Stunden Handybildschirmzeit kommt. Andere Screens wie beispielsweise Tablet, Lapop oder TV sind hierbei nämlich noch gar nicht miteinberechnet», schreibt die Digital-Agentur Xeit, die Auftraggeberin der Untersuchung, in einer Mitteilung. In ihrer Analyse hat Xeit während einem Monat das effektive Smartphone-Nutzungsverhalten von knapp 100 Schweizer Jugendlichen ausgewertet. Daraus leitete sie im «GenZ-Report» Erkenntnisse fürs Marketing ab.

Daraus geht Folgendes hervor: Im Wochendurchschnitt kommt die Generation Z zu einer Handybildschirmzeit von 37 Stunden, was einem 90-Prozent-Arbeitspensum entspricht. Mit Abstand am meisten Zeit verbringen die jungen Frauen und Männer dabei auf Social Media Apps wie Instagram, Snapchat und zunehmend TikTok, die sie zum Chatten und Networken nutzen. «Interessanterweise ist bei einem Fünftel der Studienteilnehmenden noch immer die Facebook-App installiert – wenn sie auch kaum genutzt wird –, während dagegen das E-Mail respektive eine E-Mail-App von einem Drittel der befragten Jugendlichen gar nicht genutzt wird», schreibt Xeit.

Screenshots ausgewertet

Dafür seien Gamen und Streamen (Musik, Serien, Filme) hoch im Kurs. Dabei gebe es bei der durchschnittlichen Handyzeit und der Beliebtheit von Social Media generell zwischen den Geschlechtern keine Unterschiede. Hingegne in Sachen Gaming und bezüglich Popularität der einzelnen Social-Media-Plattformen durchaus.

Zur Methode: Auf Basis von Screenshots der Teilnehmenden im Alter zwischen 13 und 19 Jahren hat Xeit die Bildschirmzeit und die echte Handynutzung errechnet. Die von den Studienteilnehmenden regelmässig eingesandten Screenshots zeigen jeweils die durchschnittliche wöchentliche Bildschirm und Nutzungszeit verschiedener Apps, und zwar über eine Zeitspanne von insgesamt vier Wochen. Teilgenommen haben 95 Jugendliche.

Der 28-seitige Report kostet 190 Franken. (pd/eh)