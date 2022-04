Tings: TikTokerin wird Project Managerin

Die Social-Media-Agentur Tings wächst weiter und holt Ramona Brüniger an Bord. Brüniger ist laut einer Mitteilung «eine Digitalspezialistin durch und durch». Trotz ihren «zarten» 22 Jahren weise sie bereits mehrjährige Erfahrung auf: So sei die Bündnerin zuständig gewesen für den Social-Media-Auftritt von Radio Südostschweiz und hätte an diversen Digitalformaten der Südostschweiz mitgearbeitet.

Bei Tings wird Brüniger als Project Managerin Kundinnen und Kunden wie das Gurtenfestival betreuen und Kampagnen für grosse Schweizer Brands umsetzen. Sie kennt sich laut dem Communiqué besonders gut mit der Videoplattform TikTok aus. Als Content Creatorin teilt sie Videos aus ihrem Berufsalltag und erreicht so eine grosse Community. «Ich habe bereits meinen eigenen Brand auf TikTok aufgebaut, nun will ich anderen Brands helfen, dasselbe erfolgreich zu tun», wird Brüniger zitiert.

Für Agenturinhaberin Hera Zimmermann sei bereits nach dem ersten virtuellen Gespräch klar gewesen, dass Ramona Brüniger ein «perfect match» für Tings sei: «Ich habe mich in so vielen von ihren Aussagen wiedererkannt und war mir sicher, dass ich eine solche innovative und starke Frau unbedingt in meinem Ensemble haben will.»

Neben ihrer neuen Herausforderung bei Tings wird Brüniger weiterhin als Moderatorin bei Radio Südostschweiz tätig sein. (pd/cbe)