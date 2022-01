Goldbach Publishing: Titel des Archithema Verlags neu im Portfolio

Dank der neuen Partnerschaft mit Archithema haben Goldbach-Werbekunden ab sofort Zugang «zu einem exklusiven und qualitativ hochstehenden Umfeld, um ihre Botschaften im Premiumsegment gezielt zu platzieren», heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.

Das Portfolio umfasst die Titel Das Ideale Heim, Umbauen+Renovieren, saisonale Spezial-Magazine sowie Atrium. Zudem zählt das Onlinemagazin Meter dazu. Die Publikationen richten sich laut Mitteilung an eine gehobene Leserschaft: an zahlungskräftige Entscheidungsträger in der Baubranche wie Architekten, Designer oder Bauherrschaften.

«Die Medien vom Archithema Verlag ergänzen unser Angebot für Werbekunden ideal», wird Philipp Mankowski, Managing Director Goldbach Publishing, zitiert. «Damit erreichen wir neue Zielgruppen in dem wachsenden Markt des Wohn- und Designbereiches. Es macht uns stolz, dass Archithema uns als neuen Vermarkter ausgewählt hat, und wir sind überzeugt, dass auch unsere Kunden diese Bereicherung schätzen werden.»

Felicitas Storck, Verlegerin und Inhaberin des Archithema Verlags, ist überzeugt, dass die Kunden, die sich für die Titel von Archithema entscheiden, von neuen Synergien profitieren werden: «Insbesondere den von uns so geschätzten persönlichen Austausch mit unseren Aufraggebern und das hohe Verständnis für ihre Produkt- und Markenwelten zu erhalten, stand bei unserer Partnersuche im Mittelpunkt. Dies fortzuführen und auszubauen, wird zukünftig nicht nur gewährleistet sein, sondern über das Angebot einer noch intensiveren Zusammenarbeit eine neue Qualität erhalten.» (pd/cbe)