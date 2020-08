SV Group: Tobias Lang widmet sich digitalem Kühlschrank

Tobias Lang wird Director of Marketing & Sales Emil Fröhlich bei der SV Group. «Ich freue mich sehr, dass wir mit Tobias Lang einen versierten Fachmann und Entrepreneur in unserem Team begrüssen dürfen», wird Stephanie Naegeli, Chief Strategic Business Development Officer der SV Group, in einer Mitteilung zitiert.

Lang absolvierte ein Studium an der Uni St. Gallen in Betriebswirtschaft mit Fachrichtung Marketing. Im Anschluss startete er seine berufliche Karriere als Brand Manager bei Feldschlösschen Getränke, daraufhin folgten weitere Erfahrungen im Key-Account-Management, Business Development sowie in der Verkaufsleitung. Zudem verfügt Lang über Erfahrungen mit dem Aufbau und der Weiterentwicklung von Start-ups. Zuletzt war er bei Juul Labs Switzerland als Head of Brand Ambassadors tätig.

Mit dem digitalen Kühlschrank hat die SV Group ihr gastronomisches Angebot erweitert. Unterschiedliche Arbeitszeitmodelle und Coworking verlangen zunehmend nach flexiblen kulinarischen Lösungen am Arbeitsplatz, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Genau hier komme «Emil Fröhlich» ins Spiel und biete rund um die Uhr «frisches und hochqualitatives Essen» an. «Emil Fröhlich» setzt auf intelligente Technologie: Das Angebot wird durch Algorithmen auf die Vorlieben der Mitarbeiter abgestimmt. Die Gerichte können jedem «Emil»-Kühlschrank per Smartphone-App entnommen und bezahlt werden. «Wir freuen uns darauf, diesen Geschäftsbereich gemeinsam mit Tobias Lang weiter auszubauen», so Naegeli weiter. (pd/cbe)