Die Together AG mit Sitz in St. Gallen sowie die Talendo AG mit Sitz in Trogen sind neu Teil der Bernexpo Groupe. Das Berner Live-Marketing-Unternehmen hat die beiden auf Karriere- und Job-Plattformen sowie Dienstleistungen im Bereich HR-Marketing und Recruiting bei Studierenden und Graduates spezialisierten Gesellschaften rückwirkend per 1. Januar 2019 übernommen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Together ist Veranstalterin von jährlich 20 Events und Messen mit über 10’000 Besuchenden, Herausgeberin von Karriere-Publikationen und Spezialistin für Marketing-Kampagnen. Mit ihren Angeboten unterstützt sie Studierende, Hochschulabsolventen und Berufstätige bei der Stellensuche und stellt sicher, dass sich Unternehmen und Institutionen erfolgreich im Markt für künftige Spezialisten positionieren können. Together ist laut Mitteilung in diesem Zielgruppen-Segment Marktführer und beschäftigt aktuell 14 Mitarbeitende.

Talendo zählt rund 80’000 Studierende, Hochschulabsolventen und junge Berufstätige, welche die Online-Plattform monatlich besuchen. Über talendo.ch können diese gezielt nach Stellen suchen, sich direkt bewerben oder Beratung bei der Stellensuche erhalten. Aktuell präsentieren sich auf der Plattform über 1000 Arbeitgeber mit jährlich rund 8000 Stellenausschreibungen.

Die Übernahme der beiden Unternehmen festige die Position der Bernexpo Groupe in deren strategischem Themenfeld «Bildung & Karriere», wie es weiter heisst. (pd/cbe)