AWS: Tom Gibbings wird Vizepräsident

Publiziert am 05.02.2025

Der Verband Aussenwerbung Schweiz (AWS) hat an seiner Generalversammlung vom 28. Januar 2025 in Zürich Tom Gibbings (Goldbach Neo OOH) als neuen Vizepräsidenten gewählt. Er folgt auf Christoph Marty (Goldbach Group), der sich künftig als Gast beratend zur Verfügung stellt. Die bisherigen Vorstandsmitglieder wurden einstimmig bestätigt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Verband, der neun Aussenwerbeunternehmen vertritt, setzt 2025 seine Schwerpunkte bei der Mediaforschung sowie der Zusammenarbeit mit anderen Verbänden im Bereich Nachhaltigkeit. Der Branchenevent «WOOHW!» findet am 4. September 2025 zum dritten Mal in Zürich statt und beinhaltet eine Fachkonferenz sowie die Verleihung der «Swiss Out of Home Awards».

2024 entwickelte sich Out of Home Media laut Media Focus im Vergleich zu anderen Medien positiv (persoenlich.com berichtete). Die Branche setzt vermehrt auf nachhaltige Lösungen bei Materialien und Energieversorgung. Zudem beteiligt sich der AWS am länderübergreifenden Fachmagazin «OOH!», das viermal jährlich über Entwicklungen in der Aussenwerbung in Deutschland, Österreich und der Schweiz berichtet. (pd/cbe)