Silverspot: TopCC Radio ist jetzt auf DAB+

Alles fing mit einer guten Idee an: Silverspot vereinbarte mit ihrem langjährigen Partner TopCC, ein eigenes Radio zu gründen und die komplette Produktion und Vermarktung zu realisieren (persoenlich.com berichtete). «Gesagt getan: Schon bald zeigten sich die ersten Erfolge. Nicht zuletzt, weil einige Mitarbeiter der Silverspot selbst über jahrelange Erfahrung in der Radiobranche verfügen», heisst es in einer Mitteilung. Wegen des Erfolgs sei TopCC Radio by Silverspot jetzt auch auf DAB+ empfangbar.

Zu den Radiokunden, «die man durch erfolgreiches Marketing bereits auf dem Sender hört», würden unter anderem etablierte Brands wie Unilever, Feldschlösschen oder Rivella gehören. Das «TopCC Radio Wetter» wird laut Mitteilung präsentiert von Meteorologe Peter Wick. Auch führende Konzertveranstalter seien bereits mit Medienpartnerschaften für die Promotion auf TopCC Radio für kommende Shows mit an Bord.

«Es ist wie ein Traum, der Wirklichkeit geworden ist. Oder anders gesagt: Eigentlich haben wir zur richtigen Zeit das Richtige getan», lässt sich Remo Civatti, Managing Director bei Silverspot, zitieren. Auch Silverspot-Creative-Director Nicolas Vonlanthen freut sich: «Kaaawuum! Da macht Radio doch echt Freude. Und wir haben noch Einiges vor. Ich sage nur so viel: Nicht nur unsere Werbepartner, sondern auch die Hörer von TopCC Radio können gespannt sein.»

Das Brandingradio ist laut Mitteilung schon jetzt reichweitenstark: Zu hören ist TopCC Radio am POS in allen Märkten von TopCC (laut eigenen Angaben über 1,2 Millionen Kunden im Jahr), ausserdem via App, per DAB+, im TV auf der Swisscom-Box und im Internet auf topccradio.ch. (pd/cbe)