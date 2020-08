GfM: Trend-Tagung auf 2021 verschoben

Der Vorstand hat entschieden, die geplante Trend-Tagung vom 8. September 2020 auf 2021 zu verschieben, wie die GfM am Mittwoch in einem Mail schreibt.

Die Corona-Fallzahlen seien in den letzten Wochen leider angestiegen. Die damit notwendigen Schutzkonzepte könnten den hohen Ansprüche an das Erlebnis der Tagungsgäste nicht genügen, der wichtige persönliche Austausch wäre schwierig. Die Gesundheit und ein gutes Tagungserlebnis hätte höchste Priorität, so die GfM weiter.

Eine Auswahl der Referate zum Thema «Customer Metamorphosis» soll in den nächsten Monaten via Webinar vermittelt werden. Die bereits eingegangenen Tagungsgebühren würden vollumfänglich rückerstattet. (pd/wid)