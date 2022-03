Gemeinsam mit Anastasiia Rosinina, einer aus der Ukraine geflüchteten Modedesignerin, hat Tobias Reichmuth, ein Schweizer Unternehmer und Jurymitglied bei der TV-Produktion «Die Höhle der Löwen Schweiz», die Wodkamarke «Vodka Zelensky» lanciert. Die Initiative ist Teil der Kampagne #DrinkforPeace, mit welcher der Unternehmer vom Krieg geschädigte Ukrainerinnen und Ukrainer unterstützen will.

100 Prozent der Firmengewinne werden bis mindestens 2026 für Hilfsprojekte in der Ukraine eingesetzt, verspricht Reichmuth in einer Mitteilung. 10 Franken pro verkaufte Flasche gehen unmittelbar an Hilfsorganisationen in der Ukraine. Der Wodka wird in der Schweiz produziert und online sowie bald auch in Supermärkten vertrieben. Weitere Länder werden laut Mitteilung in Kürze folgen.

Tobias Reichmuth erklärt laut Mitteilung: «Durch Anastasiia, mit der ich seit sechs Jahren befreundet bin, ist der Krieg quasi live auf mein Handy gekommen. Als Unternehmer habe ich mich gefragt, wie ich aus der Ohnmacht des Zuschauers rauskomme. Also gründeten wir Vodka Zelensky als grossangelegtes Hilfsprojekt.»

Auf der #DrinkforPeace-Plattform können Menschen in Kriegsgebieten aufzeigen, wo Hilfe benötigt wird und wo Spendengelder effizient eingesetzt werden können. Tobias Reichmuth lädt alle Unternehmen der Genussmittelindustrie ein, sich bei #DrinkforPeace zu beteiligen. (pd/mj)