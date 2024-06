Screenforce Day: TV-Anlass verzeichnet Besucherrekord

Publiziert am 05.06.2024

Die TV-Initiative Screenforce lud die Schweizer Werbebranche am Dienstag zum Screenforce Day ins Zürcher Kongresshaus ein. Mehr als 330 Gäste folgten in diesem Jahr dem Ruf, wie es in einer Mitteilung heisst.

Im Referat «Die Rache des Analogen» erfuhr das Publikum, weshalb man die Linearität im TV in Zeiten des digitalen Medienüberflusses unbedingt als Stärke begreifen soll. Zwei andere Beiträge waren ganz der Forschung gewidmet. Screenforce Schweiz stellte die neue Studie «Die Welt der Screens» vor, welche sich mit dem Wandel im Videokosmos beschäftigt. In «Into the Wild – Wie wirken Werbekontakte in der echten Welt?» wurde die diesjährige DACH-Studie von Screenforce präsentiert, wie es heisst Beide Studien hätten bewiesen, wie stark TV im Vergleich mit anderen Kanälen abschneide, beispielsweise in der Werbeerinnerung.

Ebenfalls mit im Programm war ein Thema zu einer nur schwer zu erreichenden Zielgruppe. Das Referat «Gen Z – Fakten & Vorurteile. Die psychologische Struktur einer Generation» befasste sich mit der Befindlichkeit der Gen Z, aber auch mit deren Einfluss auf die Gesellschaft. Nicht nur mit den Jungen, sondern auch mit denen, die es nicht mehr ganz sind, beschäftigte sich der Beitrag «Demografischer Wandel und Medienkonsum». Hier ging es um die Entwicklung der Sendezeit in der Primetime sowie Daytime und weshalb im Jahr 2033 der Fernsehkonsum durch die Alterung an Bedeutung gewinnen wird. In «Holt euch das Netz zurück» wurden die Zuhörenden, aber auch die gesamte Branche, dazu aufgefordert, Big Tech nicht einfach gewähren zu lassen und etwas gegen deren Vormachtstellung zu unternehmen.

Die nächsten TV-Events folgen am 12. September mit der 25. Ausgabe der Screen-up in der Halle 622 in Zürich und am 24. September mit dem Screenforce Day Romandie im IMD in Lausanne. Der nächste Screenforce Day in Zürich findet am 27. Mai 2025 statt. (pd/cbe)