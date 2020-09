Swisscom: TV, Bluewin, Kitag und Teleclub werden eine Marke

Die Swissscom fasst die Marken von Swisscom TV, des Onlineportals Bluewin.ch, der Kinokette Kitag und des Bezahlsenders Teleclub unter einer neuen Dachmarke zusammen.

An einer via Livestream übertragenen Medienkonferenz vom Dienstag stellen die Verantwortlichen von Swisscom in Zürich die Strategie und das neue Erscheinungsbild vor.

Die Dachmarke heisst «Swisscom Blue». Swisscom TV heisst neu «Blue TV», Bluewin heisst neu «Blue News»:

... und Kitag ist neu «Blue Cinema»:

Teleclub wird zu «Blue+».

Auf der neuen Webseite blue.ch sollen Kunden künftig umfassende Informationen zum Angebot finden. (eh)

