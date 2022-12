Admeira-Studie: TV ist Flaggschiff in Werbewahrnehmung

In der repräsentativen Studie von Admeira wurden rund 1000 Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz durch das Forschungsinstitut Intervista gebeten, eine Marke zu nennen, bei der sie sich besonders gut an die Werbung erinnern. Die 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nannten 248 verschiedene Brands, wobei die am meisten genannte Marke hundertmal genannt wurde.

Auf die Frage, wo sie die Werbung gesehen haben, wurde deutlich, dass Marken ihre Konsumentinnen und Konsumenten über verschiedene Werbekanäle erreichen. Fernsehwerbung wird jedoch am meisten wahrgenommen und bleibt am besten in Erinnerung. Rund 62 Prozent der Befragten haben die Marke, an deren Werbung sie sich erinnern, im Fernsehen gesehen, heisst es in einer Mitteilung von Admeira.

«Wo haben Sie die Werbung von der genannten Marke wahrgenommen?» (Mehrfachnennungen möglich)





Die Aussenwerbung ist das zweitbeliebteste «Reichweitenmedium», liegt aber mit deutlichem Abstand auf dem zweiten Platz. Auf Rang vier folgt mit Social Media der erste Bewegtbild-Kanal und damit direkter Konkurrent von TV. 21 Prozent der Probanden ordnen ihr die Werbeerinnerung zu.

Psychologische Aspekte der Werbewahrnehmung

Natürlich muss die Erinnerung an Werbung differenziert betrachtet werden, denn nicht jede Wahrnehmung ist von gleicher Qualität, heisst es in der Mitteilung weiter. Es besteht die Erwartung, dass der Kontakt durch Werbung einen psychologischen Prozess auslöst, der für die beworbene Marke vorteilhaft ist. In der Studie wurden zwei psychologische Wirkungen von Werbung untersucht: der Einfluss auf die Kaufentscheidungen und die Glaubwürdigkeit von Werbung über alle Medienkanäle hinweg. Das Ergebnis zeigt, dass zwei Kanäle hervorstechen: TV und Print.

In Bezug auf die «Glaubwürdigkeit der Werbung» schneidet TV als bestes Medium unter den Bewegtbildkanälen ab, das von rund 40 Prozent der Befragten genannt wird. Über alle Werbekanäle schneidet Print als bestes Medium ab.

TV erfüllt die Bedürfnisse der Konsumenten und Werbetreibenden

In Anbetracht der erwähnten Qualitätsaspekten überrascht es nicht, dass die Konsumentinnen und Konsumenten TV als ihren bevorzugten Werbekanal bezeichnen. Zusätzlich zu all den Vorteilen, die das Fernsehen den Werbetreibenden als Werbekanal bietet, schätzen die Zuschauerinnen und Zuschauer das Fernsehen auch als Medienkanal, Sowohl in der Wahrnehmung als auch im Abverkauf hat sich TV als ein durchaus überzeugender Werbeträger erwiesen. Wenn es um Werbeinvestitionen geht, besticht TV durch hohe Wirkung und einen hohen Beliebtheitsgrad bei Konsumenten. (pd/cbe)