Wovor hatte Alfred Hitchcock Angst? Rund 500’000 Swisscom-Kunden kennen die Antwort. Sie steckt im Swisscom TV-Quiz von Bühler&Bühler. Die Agentur hat zur Bewerbung von Swisscom TV ein Direct Mailing mit Kartenspiel geschaffen, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Wie begeistert man Kunden für TV-Abos, wenn die Lust an den eigenen vier Wänden nach dem Lockdown womöglich geschwunden ist? Mit einer Story, die überrascht und das Angebot schon in ihrer Form lebt. Deswegen setzt Bühler&Bühler in der Swisscom Sommerkampagne auf greifbare Gamification: Ein TV-Quiz als Geschenk und Begleiter zum Angebot. Das Kartenset sorge für Abwechslung und lasse gleichzeitig spielerisch die Vielfalt von Swisscom TV entdecken.

«Wir wollten ein Mailing schaffen, mit dem sich Kunden gerne beschäftigen und das ihnen einen besonderen Mehrwert bietet», so Raffaela von Gunten, Senior Consultant und Mitglied der GL bei Bühler&Bühler. Die drei Quiz-Kategorien «Filme», «Serien» und «Stars» vereinen 70 Fragen. Mal lustig, mal knifflig – und immer unterhaltend.

Die Massnahme ging im Juli an rund 500’000 Bestandskunden und habe auch das Management von Swisscom begeistert, heisst es. «Bühler&Bühler hat für unsere Sommerkampagne eine tolle, überraschende Storyline und ein einzigartiges TV-Quiz entwickelt. Die hervorragende Umsetzung fand so grossen Anklang, dass bereits zahlreiche Ideen bestehen zur Fortsetzung», freut sich Franziska Reusser, Interaction Marketing Manager bei Swisscom.

Verantwortlich bei Swisscom: Franziska Reusser, Interaction Marketing Manager, Alexander Möckli, Head of Campaigning; verantwortlich bei Bühler&Bühler: Doris Bühler, Creative Director; Raffaela von Gunten, Senior Consultant; Osman Bayindir, Consultant; Rebecca Knobel / Marielle Roth, Text & New Media Producer; Salvatore Viola, Junior Art Director; Lea Fontana / Kristina Kuenzer, Designer (pd/wid)